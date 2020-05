USA: Wintereinbruch sorgt für Chaos

Dieses Wetter ist äußerst ungewöhnlich", sagt der Meteorologe John LaCorte vom Nationalen Wetterdienst. "Es ist das klassische Nordost-Winterwetter und fühlt sich auch so an. Das kann sehr gefährlich werden."



Ein früher Wintereinbruch sorgt an der US-Ostküste für Chaos. Betroffen ist auch die Metropole New York: Zum ersten Mal seit 135 Jahren schneite es im Oktober. Es kam zu stundenlangen Verspätungen im Flugverkehr - auf den Airports JFK und LaGuardia wurde der Betrieb wegen des plötzlichen Schnee- und Eisregens eingestellt. Zahlreiche Flugpassagiere strandeten. Ähnliche Szenen spielten sich auf dem internationalen Flughafen in Philadelphia ab. Da mit weiteren Winterstürmen gerechnet wird, könnte es auch in den nächsten Tagen zu Behinderungen kommen.