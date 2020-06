USA: Rekord-Jackpot geknackt

Es sei neun Mal wahrscheinlicher, in diesem Jahr von einem he­runterfallenden Fenster erschlagen zu werden, als den größten Jackpot aller Zeiten zu knacken, rechneten amerikanische Medien vor. Oder mathematisch ausgedrückt: Die Chance auf den Rekordgewinn lag bei minimalen 1 zu 176 Millionen.

Doch ein Spieler (oder eine Spielgemeinschaft) aus dem US-Staat Maryland, einer aus Illinois und einer aus Kansas hatten das unwahrschein­liche Glück: Sie dürfen sich nun sagenhafte 640 Millionen Dollar (umgerechnet fast eine halbe Milliarde Euro) teilen – es sei denn, es kommt noch der eine oder andere Gewinner dazu.

Das Jackpot-Fieber hat das wirtschaftsgebeutelte Land in den vergangene Wochen in Atem gehalten. Als am Dienstag zum 18. Mal in Folge niemand den Jackpot knacken konnte, stieg der Superpreis um rund 280 Millionen Dollar an. Bei der Ziehung am Freitagabend waren die Zahlen 2, 4, 23, 38, 46 und die Zusatzzahl Megaball 23 für den sagenhaften Gewinn entscheidend.