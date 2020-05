USA: Rechte führen im Kandidatur-Rennen

Während die anderen Kandidaten bei den Iowa-Vorwahlen unter ferner liefen abschnitten, ist ein neuer Favorit an diesem Wochenende ins Zentrum dieses Vorwahlkampfs gerückt. Es ist der Gouverneur von Texas, Rick Perry. Wie Bachmann ist er konservativer Christ, Waffenfanatiker und stellt sich offen gegen die von Obama und dem US-Kongress eben erst beschlossene Anhebung der Obergrenze für die US-Staatsschulden. Im Gegensatz zu Bachmann, die vorerst noch als politisches und intellektuelles Leichtgewicht gilt, hat Perry Erfahrung als Gouverneur vorzuweisen, wo er seine rechtskonservative Linie konsequent in die Praxis umgesetzt hat.



Formal aber gilt immer noch Mitt Romney als Spitzenreiter im Feld der republikanischen Kandidaten. Der Multimillionär und ehemalige Gouverneur von Massachusetts vertritt eher liberale Werte und betont vor allem seine Wirtschaftskompetenz im Kampf gegen die Krise. Zwar hat er mehr Geld in der Wahlkampfkasse als seine Gegner, kann aber auch in seinem zweiten Vorwahlkampf (nach 2008) niemanden so recht begeistern.