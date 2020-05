USA: Abtreibungsgegner machen mobil

Eine schwangere Frau, die Alkohol trinkt, könnte in Zukunft im US-Bundesstaat Mississippi wegen Körperverletzung verfolgt werden. Eine Chemotherapie einer krebskranken Schwangeren - egal in welcher Woche - würde sie zur Mörderin machen. Die "Pille Danach" wäre verboten.



Mississippi hat am Montag über das "Menschsein" abgestimmt. Abtreibungsgegner hatten in dem konservativen Bundesstaat zum Ja bei einer Volksentscheidung aufgerufen, die eine Verfassungsänderung des Staates Mississippi (in dem es nur eine einzige Klinik gibt, die Abtreibungen durchführt) anstrebt. Im geplanten 26. Anhang wird präzise definiert, wo das "Menschsein" anfängt. Für die Initiatoren der Abstimmung ist ein Lebewesen nämlich bereits ab dem Moment der Befruchtung ein Mensch. Was jegliche Abtreibung zum Mord macht.