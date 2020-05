Unwetter: Starkregen, Sturmböen und Hagel

Umgeknickte Bäume, überflutete Keller, abgedeckte Dächer, Murenabgänge, Blitzschlag und Hagel - nach den Unwettern am Sonntagabend standen die Feuerwehren im Dauereinsatz.



Besonders stark betroffen waren das Inn- und Mühlviertel (OÖ). Der Starkregen überflutete binnen Minuten zahlreiche Keller und Unterführungen. Heftige Windböen entwurzelten Bäume und rissen Stromleitungen ab. Rund 35.000 Haushalte waren kurzzeitig ohne Strom.

Feuer Blitzschläge lösten mehrere Brände aus. In Engerwitzdorf (OÖ) ging ein Zählerkasten in einem Wohnhaus in Flammen auf. Der 32-jährige Hausbesitzer, seine fünfjährige Tochter und der Opa, 60, erlitten Rauchgasvergiftungen.



In Atzbach (OÖ) wurde ein Bauernhof stark beschädigt, ein Auto und ein Anhänger brannten aus. Verletzt wurde niemand, aber die 70-jährige Altbäuerin musste nach der Aufregung mit Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht werden.