Unglückspiloten sahen einander nicht

Es muss einfach auch viel Pech dabei gewesen sein. Der Unfall ist etwa damit vergleichbar, wie wenn man beim Autofahren einen toten Winkel hat", sagt Pressekoordinator Paul Empl einen Tag nach dem Flugzeug-Absturz in Zell am See, bei dem vier Menschen getötet wurden. Das vierte Opfer - der Pilot des Motorseglers - erlag noch am Sonntag im UKH seinen Verletzungen.



Wie der KURIER berichtete, waren am Sonntag ein Motorflugzeug und ein Motorsegler zusammengekracht. Aufgrund von Zeugenberichten lässt sich erahnen, was geschehen ist.

Beide Flieger waren im Landeanflug. Sie dürften durch den Funk voneinander gewusst haben, sind aber genau übereinander geflogen: "Der oben fliegende Motorsegler des Typs Dimona ist ein Tiefdecker. Wenn man runterschaut, sieht man die eigenen Tragflächen. Unten flog die Cessna, ein Hochdecker. Wenn der Pilot nach oben blickt, sieht er auch die eigenen Flächen. Die Piloten haben sich offensichtlich nicht gesehen", sagt Flugplatz-Geschäftsführer Christian Moser.