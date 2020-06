Umstrittenes Vorsorgeprogramm: Wer gesund lebt, zahlt weniger

Es ist ja nicht so, dass Franz Schober nicht gewusst hätte, wie schädlich 30 Zigaretten am Tag sind. „Aber irgendwie“, sagt der Unternehmer, „sieht man das Rauchen als Zeitvertreib und redet sich ein, man bekomme so den Stress besser in den Griff.“ Schober führt ein Elektro-Unternehmen in Ruppersthal bei Tulln. 15 Mitarbeiter, man montiert Fotovoltaik- und Windkraft-Anlagen, Schober gefällt die Idee der erneuerbaren Energie. Was ihm weniger gefällt ist sein Laster, das Rauchen. Und so kam ihm eine Aktion seiner Krankenversicherung, der Sozialversicherung Gewerbliche Wirtschaft (SVA), ganz recht.

Seit 1. Jänner bietet die SVA Versicherten das Programm „Selbstständig Gesund“. Das Prinzip: SVA-Versicherte werden finanziell belohnt, wenn sie bestimmte, individuell mit dem Arzt vereinbarte Gesundheitsziele erreichen. Wer Gewicht reduziert oder seinen Blutdruck wieder in den Griff bekommt, bezahlt am Ende nur den halben Selbstbehalt. Schober hat sich vorgenommen, das Rauchen bleiben zu lassen. Schafft er das bis Juni, muss er bei Arztbesuchen statt der üblichen 20 nur zehn Prozent bezahlen. Kritiker haken genau hier ein: Wie sollen Lebensgewohnheiten wie Alkohol- oder Tabakkonsum empirisch dokumentiert werden? Das SVA-Programm sei unkontrollierbar – und unfair.

Noch schwerer wiegt der Vorhalt, mit dem Programm zerstöre man das Solidaritätsprinzip. „Wir sprechen uns generell gegen Selbstbehalte aus. Ein Bonus-Malus-System, wie es die SVA eingeführt hat, könnte die medizinische Versorgung für sozial Schwache verteuern“, heißt es etwa in der Wiener Gebietskrankenkasse. Und die ist nicht die einzige, die das neue Modell mit Skepsis betrachtet.