Umstrittener Tausch: Einer gegen 1027

Blass, abgemagert, aber körperlich unversehrt trat Gilad Shalit den Gang in die Freiheit an. Nach 1941 Tagen in der Gefangenschaft der Hamas konnte der 25-jährige Soldat am Dienstag seine Eltern endlich wieder in die Arme schließen. Die Medien, die jeden Schritt des Gefangenenaustausches verfolgten, hielten auch diesen hoch emotionalen Moment auf der Militärbasis Tel Nof fest.



"Ich habe euch euer Kind zurückgebracht", sagte Premier Benjamin Netanyahu zu Noam und Aviva Shalit, die unermüdlich für die Heimkehr ihres Sohnes gekämpft hatten. Netanyahu sieht sich beträchtlicher Kritik ausgesetzt, weil er im Gegenzug so viele palästinensische Gewalttäter freigegeben hat.



Shalit selbst sagte, er habe immer an seine Freilassung geglaubt, seine Familie und seine Freunde aber sehr vermisst. Er äußerte die Hoffnung, dass der Gefangenaustausch letztlich Frieden zwischen Israelis und Palästinensern bringen könne.