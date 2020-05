Umfrage: Schüssel für Mehrheit mitverantwortlich

Noch vor seinem Rücktritt hat OGM für den KURIER erhoben, wie die Österreicher die Rolle Schüssels in der Telekom-Affäre sehen. Eindeutiges Ergebnis: Die Mehrheit der Befragten glaubt, dass der Ex-Kanzler etwas von den Gaunereien in seinen Regierungsteams gewusst hat - und er dafür mitverantwortlich ist.



Dass Schüssel etwas wusste, glauben 44 Prozent. Für OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ist das auch eine Folge von Schüssels Inszenierung als Wendekanzler: "Da gehen die Leute davon aus, dass gerade dieser Machtmensch was bemerkt haben muss." Besonders ernüchternd für Schüssel: Sogar 37 Prozent der ÖVP-Wähler glauben an die Mitwisserschaft - und nur 40 Prozent der ÖVP-Wähler sind vom Gegenteil überzeugt.