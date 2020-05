Umfrage: Nur Kroaten dürfen noch in die EU

Erweiterung: Nein, danke. Mit neuen Mitgliedern der EU haben die Österreicherinnen und Österreicher nichts am Hut. Eine große Ausnahme ist Kroatien. Die Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert das quasi-Nachbarland als künftiges Mitglied. Für den Beitritt sprechen sich 54 Prozent der Befragten aus, 24 Prozent sind dagegen oder haben keine Meinung.



Aber selbst Kroatien hatte schon bessere Zustimmungswerte. Genau vor einem Jahr sprachen sich 68 Prozent der befragten Österreicher für einen raschen Beitritt des Adria-Staates aus, nur 18 Prozent waren dagegen. Der Wunschkandidat hat in der Zwischenzeit die Beitrittsverhandlungen abgeschlossen, der Vertrag wird am 19. Dezember feierlich in Warschau unterschrieben. Danach gibt es ein Referendum in Kroatien. Wenn die Mehrheit der Wähler den Beitritt befürwortet und in der Folge 27 Parlamente sowie das Europäische Parlament den Vertrag ratifizieren, wird Kroatien am 1. Juli 2013 das 28. Mitglied der EU.