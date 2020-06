U-Ausschuss: Geld von Hochegger, Verdacht bei Blaulichtfunk

Zwischen 2007 und 2009 soll Strasser Beraterhonorare, in Summe 560.000 Euro, nicht ordnungsgemäß versteuert haben, berichtet profil. Die Zahlungen sollen über die GP Unternehmensberatungs-GmbH, die Strasser 2007 über einen Strohmann habe errichten lassen, gelaufen sein. Körperschafts- und Umsatzsteuer seien abgeführt worden; da es sich um eine verdeckte Treuhandschaft gehandelt habe, wären die Einkünfte auch in der Einkommenssteuererklärung abzubilden gewesen. Und so wird wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Weder Strasser noch sein Anwalt wollten sich dazu äußern.

Im U-Ausschuss am Mittwoch sind Strassers Verbindungen zur Telekom bzw. zum Telekom-Lobbyisten Hochegger Thema. Dieser hat ausgesagt, dass Strasser auf seiner „Payroll“ stand. Bei der Telekom soll man von Strassers Beraterleistung nicht immer angetan gewesen sein; sogar auf unterer Managementebene sei sie bemängelt worden.