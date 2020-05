Türkei und Israel auf Konfrontationskurs

Der türkische Premier Erdogan hat das Eskalationsszenario wohl genau geplant. Zuerst verwies er den israelischen Botschafter des Landes, dann legte er die Militärbeziehungen zu Israel auf Eis und jetzt will er gar die Marine entsenden - als Geleitschutz für Hilfsschiffe, die Kurs auf Gaza nehmen.



Die Absicht des Regierungschefs ist klar: Vor seiner am Montag beginnenden Nordafrika-Reise unterstreicht er mit seinen starken Ansagen die Rolle der Türkei als Regionalmacht. Und als scharfer Kritiker der israelischen Gaza-Blockade sowie der Aufbringung der Gaza-Hilfsflotte vor gut einem Jahr, bei der neun türkische Staatsbürger getötet wurden, punktet er in der arabischen Welt.



Insofern wird der Besuch in Ägypten zu einem Heimspiel für Erdogan. Eine strategische Partnerschaft soll unterzeichnet werden. Jerusalem befürchtet, dass das Land am Nil nach dem Sturz von Präsident Hosni Mubarak noch klarer auf Distanz zu Israel gehen könnte. Als Nagelprobe dafür wertet man das Ansinnen des türkischen Premiers, in den Gazastreifen zu reisen. Sollte Kairo dafür grünes Licht erteilen, wäre das ein Schlag ins Gesicht Israels. Nach Ägypten wird Erdogan weiter nach Tunis und Tripolis reisen und damit für sich eine Führungsrolle bei den Umstürzen in der arabischen Welt reklamieren.