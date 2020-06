Türkei/Österreich: Diplomatie in der Schule

Auf Besuch in der Fremde und doch irgendwie zu Hause. Der gestrige Abstecher des türkischen Außenministers in eine Schule in Wien-Favoriten mit einem hohen türkischen Migrationsanteil geriet zum Heimspiel für Ahmet Davutoglu. Händeschütteln hier, Abklatschen dort und dazwischen noch Autogramme. Die Handys vieler Schüler glühten – wer konnte, schoss ein Foto von dem und mit dem hohen Gast, der mit den Burschen und Mädchen in seiner Muttersprache Smalltalk betrieb.

Das Realgymnasium in der E­ttenreichgasse wurde mit Bedacht gewählt: Von den 157 angemeldeten Kindern für die nächsten ersten Klassen haben gerade einmal 24 Deutsch als Muttersprache. Von den insgesamt 766 Schülern und Schülerinnen sprechen nur 183 im Alltag Deutsch, fast jeder Vierte hat türkische Wurzeln. Integration ist hier keine leere Worthülse, sondern eine Notwendigkeit. Und dass diese funktionieren kann, das wollten Davutoglu und sein österreichischer Amtskollege Michael Spindelegger mit ihrem Schulbesuch unterstreichen.