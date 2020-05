Tschechisches Diebespaar versteckte Beute im Maisfeld

Eine ganze Reihe an Delikten in NÖ und Wien haben Kriminalbeamte der Polizei Herzogenburg nach mehrmonatigen Ermittlungen einer 35-Jährigen zugeordnet. Die Ende August festgenommene Frau sei geständig, als Tatmotiv nannte sie massive Schulden. Im März hatte die Besitzerin einer Tankstelle in Herzogenburg angezeigt, dass die Frau aus dem Bezirk Krems eine Wertkarte nicht bezahlt hatte. Im Lauf der Erhebungen wurden der Verdächtigen zwei Bestellbetrügereien bei Versandhäusern nachgewiesen. Weiters soll sie sich in Krems und Herzogenburg eingemietet haben, ohne zu bezahlen, und bei Tankstellen in St. Pölten, Herzogenburg und Krems "gratis" getankt haben.