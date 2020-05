Tschechien trauert um Vaclav Havel

Zu Vaclav Havels Lebzeiten waren sie Rivalen mit oft diametral entgegengesetzten Meinungen, doch nach seinem Tod war sein Nachfolger Vaclav Klaus der Erste, der sich in das Kondolenzbuch eintrug. Der amtierende Präsident würdigte Havel als Symbol des modernen tschechischen Staates.

Im ganzen Land herrscht Trauer: Am Prager Präsidentenpalast, am Nationaltheater und anderen wichtigen Gebäuden wehen schwarze Fahnen. Soldaten der Burggarde halten Ehrenwache. Havels Sarg ist vorerst in der zu einem Kulturzentrum umgestalteten Sankt-Anna-Kirche in der Prager Altstadt aufgebahrt, wo die Menschen von der Symbolfigur der Samtenen Revolution Abschied nehmen können. Am Mittwoch wird er dann in den Vladislav-Saal der Prager Burg überstellt. Das große Staatsbegräbnis ist für Freitag geplant. Details wollte Präsident Klaus gestern aber zuerst mit Havels Witwe Dagmar besprechen.