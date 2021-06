Tschad: Töteten österreichische Soldaten Rebellen?

Schon länger kursierten Gerüchte über ein blutiges Gefecht der österreichischen Eufor-Soldaten. Bekannt wurde der aktuelle Vorfall nun, weil der Rechnungshof in einem Bericht den Munitionsverbrauch der Österreicher im Tschad als "nur teilweise dokumentiert und daher nicht nachvollziehbar" kritisierte. Insgesamt fehlen in dem Bericht Belege für Munition im Wert von 250.000 Euro. Diese soll nach profil-Informationen nicht nur in Gefechten verschossen worden sein, sondern auch für Schießübungen in der Wüste verwendet worden sein.



Von 2008 bis 2009 hatten rund 150 Bundesheersoldaten im Auftrag der EU im zentralafrikanischen Tschad hunderttausende Flüchtlinge vor Angriffen durch Rebellen und Banden geschützt. Bisher galt ein Angriff durch drei bewaffnete Kamelreiter als dramatischster Zwischenfall. Diese konnten allerdings ohne Einsatz von Waffen vertrieben werden.



Das Verteidigungsministerium dementiert, dass es neben den dokumentierten Vorfällen vom 18. August 2008 zu weiteren Schusswechseln gekommen ist: "Es hat keine weiteren derartigen Vorfälle unter Beteiligung österreichischer EUFOR-Soldaten gegeben", hieß es in einer Aussendung vom Freitag.