Trendwende: Zulauf in Frühpension gebremst

Besonders interessant ist die Entwicklung bei den Invaliditätspensionen (Arbeiter und Angestellte zusammengerechnet). Sie sind ja der große Kostentreiber im Pensionssystem. Ohne Invaliditätspensionen läge das tatsächliche Pensionsantrittsalter in Österreich im Schnitt nicht bei 58, sondern bei 61 Jahren.



Im ersten Halbjahr 2011 gibt es zum ersten Mal seit zehn Jahren bei der Zahl der Anträge einen Rückgang. Bis Ende Juni meldeten 35.208 Personen, dass sie in I-Pension wollen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 36.151. Das ist ein Minus von 2,6 Prozent (siehe oberer Grafikteil) .



Die PVA-Zahlen betreffen den ASVG-Bereich. Zu diesem zählen neun von zehn Pensionen in Österreich.



Wie kam es zur Trendwende bei den I-Pensions-Anträgen? Die PVA sagt, dass sie strenger geworden ist. "Die Maßnahmen der sogenannten Gesundheitsstraße haben sich indirekt auf die Zahl der Antragssteller ausgewirkt", erklärt PVA-Chef Manfred Felix dem KURIER.

Auf der "Gesundheitsstraße" untersuchen PVA und AMS gemeinsam I-Pensions-Kandidaten. Durch vermehrte Rehabilitation und Umschulung ist die Zahl der Unvermittelbaren gesunken.



Noch stärker als bei den Anträgen ist der Rückgang bei den Zuerkennungen von I-Pensionen. Das Minus von 2010 auf 2011 beträgt 6,84 Prozent (siehe hellblaue Linie unten in der Grafik) . Bei den Zuerkennungen gab es schon in den vergangenen Jahren einen Rückgang, aber nicht so stark wie jetzt. Auch hier gilt: Die PVA ist strenger geworden; die Zuerkennungsquote (genehmigte Anträge) bei den I-Pensionen sei gesunken, sagt PVA-Chef Felix.