Tödliches Spiel auf dem Autodach

Lustig und feuchtfröhlich war es in dem Lokal gewesen und dann, Freitag kurz vor Mitternacht, war die 17-jährige Lena mit einem gleichaltrigen und zwei 18-jährigen Freunden auf der Heimfahrt nach Heiligenkreuz am Waasen, Bezirk Leibnitz. Doch sie kam nie zu Hause an.

Der rote Fiat Punto eines 18-jährigen Begleiters war auf einer Gemeindestraße in Mitterlabill, Bezirk Feldbach, ins Schleudern geraten. Das Auto krachte gegen einen Baum. Während die drei Burschen fast unversehrt davonkamen, überlebte Lena den Unfall nicht. Beim 17-jährigen Lenker – er hat keinen Führerschein – wurden 1,7 Promille Alkohol im Blut festgestellt.

Im Laufe des Samstags klärte sich der Ablauf. Das Quartett war auf eine für Lena tödliche Idee gekommen: "Car Surfing". Vom Lokal weg legten sich die Jugendlichen abwechselnd jeweils für kurze Fahrtstrecken aufs Autodach und hielten sich an den geöffneten Scheiben fest; ebenso abwechselnd übernahmen sie das Steuer.