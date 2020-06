Todesschütze von Florida auf freiem Fuß

Er muss eine Fußfessel tragen und sich alle drei Tage bei den Behörden melden; er darf keine Schusswaffe bei sich haben und keinen Alkohol trinken: George Zimmerman ist wieder auf freiem Fuß, was viele Menschen in den USA empört. Der 28-jährige Amerikaner mit hispanischen Wurzeln – Freiwilliger einer Bürgerwehr in Sanford, Florida – hatte Ende Februar den 17-jährigen Schwarzen Trayvon Martin erschossen. Zimmerman machte Notwehr geltend. Das Opfer trug aber keine Waffe.

Der Fall Trayvon Martin hatte eine landesweite Welle der Empörung ausgelöst und eine Debatte über Rassismus entfacht – auch, weil die Polizei den Todesschützen zunächst nicht festnahm. Angesichts der nicht nachlassenden Proteste wurde er Anfang April doch angeklagt.