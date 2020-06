Tochter missbraucht: Fußfessel für Peiniger

Der Verurteilte arbeitet mit der Fußfessel bei einem Unternehmen für Personalmanagement und hält Vorträge an einer Segelschule. Der Begutachtungsstelle für Sexualstraftäter machte er den Eindruck "eines als patriarchalisch zu beschreibenden Verhaltens", und weil ihm jegliche Schuldeinsicht sowie Therapiewilligkeit fehlt, lehnte die Leiterin der Justizanstalt Simmering auch wegen des Risikos neuerlicher häuslicher Gewalt die Fußfessel ab. Die als streng bekannte Vollzugskammer beim Oberlandesgericht Wien hielt just in dem Fall die Fußfessel trotzdem für vertretbar.

Der Verein Neustart (der die Fußfessel-Kandidaten betreut) schlägt vor, künftig vorher die Opfer zu kontaktieren. Man sollte für sie eine Hotline einrichten.