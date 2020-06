Tirol: Zank um Oligarchinnen-Umzug

Es sind nur 50 Meter Luftlinie, die zwischen dem derzeitigen Haus von Jelena Baturina und dem Objekt ihrer Begierde liegen. Dennoch erteilte Rudolf Rieser vom Unabhängigen Verwaltungssenat (UVS) dem Wunsch der Oligarchin nach mehr Privatsphäre eine Abfuhr. "In keiner Stellungnahme wurde festgehalten, dass der Erwerb dieses Objektes selbst im öffentlichen Interesse liegt und dies nachvollziehbar begründet", hieß es im Entscheid.

2010 wollte die Russin das neue Domizil erwerben. Doch gegen eine Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft berief Grundverkehrsreferent Hermann Rieder. Seinem Einspruch folgte der UVS.

Zudem wurde bekannt, dass die Familie in Aurach nicht gemeldet ist und dort laut Gemeinde nur Urlaub macht. Freizeitwohnsitz-Widmung hat die Villa aber keine. "Meine Mandantin hat ihren Hauptwohnsitz in Österreich in der Nähe von Wien und weilt in Aurach, um sich um den Betrieb zu kümmern. Meines Erachtens besteht in diesem Fall keine Verpflichtung, sich zu melden. Die Villa wird nicht als Freizeitwohnsitz genutzt", sagt Anwalt Stock.