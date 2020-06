Tirol: Alkolenker tötet 15-jährigen Mopedfahrer

Ein betrunkener Autofahrer hat Samstagabend im Tiroler Ort Thiersee (Bezirk Kufstein) einen 15-jährigen Mopedlenker niedergefahren und dabei getötet. Nach dem Unfall flüchtete der 33-jährige Einheimische, ohne sich um den zu diesem Zeitpunkt Schwerverletzten zu kümmern. Der Jugendliche verstarb schließlich vor Ort. Nach Angaben der Exekutive wurde der Alkolenker wenig später angetroffen. Ein Test ergab 2,22 Promille. Der Fall wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck übergeben.

Gegen 20.30 Uhr war der 15-Jährige aus dem Bezirk Kufstein auf der Thierseestraße (L 37) von Schmiedtal kommend in Richtung Thiersee gefahren. In einer Linkskurve kam ihm der Pkw-Lenker auf seiner Fahrbahnseite entgegen und stieß frontal mit ihm zusammen. Das Moped wurde vom Auto an der Leitschiene eingeklemmt, schilderte die Polizei.