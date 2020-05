Terrorsimulation made in Austria

Dahinter steht eine Datenbank, die vom Salzburger Universitätsprofessor Friedrich Steinhäusler erstellt wurde. Der hat weit über 100 Terrorattacken in Israel, den USA, Russland und Europa analysiert und zu einem Bedrohungsbild verarbeitet.



In Baden steht derzeit ein Prototyp, in dem aber schon in Kürze die ersten Grundkurse laufen. In die Kuppel dürfen nur fachlich gut ausgebildete Personen. In weiterer Folge werden solche Trainingsanlagen auch in Spanien und Schweden stehen.



Die "Versuchskaninchen" in Baden waren beeindruckt. Für St.Pöltens Polizeidirektor Johann Schadwasser ist es ein gewaltiger Schritt in Richtung einer professionelleren Ausbildung. Der Sprengstoffexperte des Innenministeriums, Willibald Berenda, der auch Schulungsleiter des Arbeitersamariterbundes ist: "Ein Meilenstein, denn jetzt können wir schon in der Ausbildung herausfinden, wer für den Ernstfall wirklich geeignet ist."