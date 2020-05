Terroranschlag in Mumbai

Die indische Staatspräsidentin Pratibha Patil verurteilte die Anschläge und wünschte den Verletzten baldige Genesung. US-Präsident Barack Obama sprach von einem "abscheulichen Angriff". Die USA würden ihrem Freund Indien zur Seite stehen und helfen, "die Täter dieser schrecklichen Verbrechen ihrer Strafe zuzuführen", sagte Obama laut einer in Washington verbreiteten Erklärung.



Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilte die Anschläge scharf. " Terrorismus in all seinen Formen ist eine der größten Bedrohungen der internationalen Sicherheit und des Friedens", sagte der deutsche UNO-Botschafter Peter Wittig, der dem mächtigsten UNO-Gremium im Juli vorsitzt, am Mittwoch (Ortszeit) in New York. "Alle terroristischen Anschläge sind verbrecherisch und ungerechtfertigt, unabhängig von den Motiven, wo auch immer, wann auch immer und von wem auch immer verübt." Alle Mitglieder des Sicherheitsrates betonten erneut ihre Verpflichtung, " Terrorismus in all seinen Formen" zu bekämpfen. Wittig sprach im Namen der 15 Mitgliedsländer den Familien der Opfer sein Beileid aus. Zuvor hatte auch UN-Generalsekretär Ban Ki-moon den Hinterbliebenen Kraft gewünscht. Der Koreaner verurteilte alle terroristischen Angriffe "mit den schärfsten Worten".