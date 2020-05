Teilchen sollen schneller als Licht sein

Ich reise mit Lichtgeschwindigkeit, sang Freddy Mercury 1979 im Queen-Hit Don't stop me now. Grundlage des Textes war die bis heute gültige Physik - genauer gesagt einer ihrer Eckpfeiler, die spezielle Relativitätstheorie. Lichtgeschwindigkeit galt als Grenze, kein Teilchen konnte über Lichtgeschwindigkeit hinaus beschleunigt werden. Diese Grenze ist mit großer Wahrscheinlichkeit gefallen. Die Folgen sind noch gar nicht absehbar.



Eine Forschergruppe am CERN, das sogenannten Opera-Experiment, hat subatomare Teilchen (Neutrinos) gemessen, die im Mittel 60 Nanosekunden schneller waren als Licht. Die Messung wurde in einem unterirdischen Labor in den Abruzzen durchgeführt.