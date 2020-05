Technik kann den Hausverstand nicht ersetzen

Die C.S.I.-Folgen hab' ich schon gesehen", sagt Walter Rabl, Präsident der Gesellschaft für gerichtliche Medizin und stellvertretender Leiter der Innsbrucker Gerichtsmedizin. "Es hat sicher einen wahren Kern", scherzt er. Zwar fand in seinem Fach, der Gerichtsmedizin, tatsächlich eine technische Revolution statt. "Vieles in den Serien gehört aber in die Kategorie Hollywood."



Österreichweit gibt es rund 60 Ermittler in weißen Kitteln, die mit ausgefeilten Methoden und viel Hausverstand mysteriöse Todesfälle klären oder Spuren auswerten. Die Quellen sind vielfältig: anonymisierte Abstriche, Blutspuren oder ganze Autositze landen in den Labors.

Das klassische Bild vom Skalpell und dem Seziertisch ist längst überholt. "Rund fünf Prozent unserer Arbeit sind Obduktionen", erzählt Rabl. Das Zauberkürzel, das den Laboralltag bestimmt, heißt Desoxyribonukleinsäure - kurz DNA. Alleine in Innsbruck, wo sich das nationale DNA-Zentrallabor befindet, werden pro Woche 500 genetische Fingerabdrücke bestimmt.