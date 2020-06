TBC-Verdacht bei Helmut Elsner

Helmut Elsner kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem der ehemalige Bawag-Boss Ende März in der legendären Wiener Eden-Bar ein Tänzchen wagte, dabei aber von zufällig anwesenden Journalisten der Oberösterreichischen Nachrichten fotografiert wurde, stellten sich viele die Frage: Wie krank ist 76-Jährige wirklich?

Sehr, sagt seine Frau Ruth. Ihr Mann, er leidet schon seit Längerem an chronischem Husten, könnte an Tuberkulose (TBC) erkrankt sein. Bei einer Untersuchung am Wiener Wilhelminenspital hätten Ärzte Schäden an der Lunge festgestellt, dadurch keimte der TBC-Verdacht auf. Eine endgültige Diagnose gibt es allerdings noch nicht, da jetzt spezielle Bakterienstämme angelegt werden müssen. Erst in einigen Wochen wird Elsner Gewissheit haben. Seine Frau Ruth, die seit Jahren verbissen um die Reputation ihres Mannes kämpft, glaubt, dass sich der 76-Jährige in der Untersuchungshaft in der Josefstadt angesteckt haben könnte. Denn 2007, als sich Elsner eine Bypass-Operation unterziehen musste, sei die Lunge noch gesund gewesen.