Tauziehen um Hitlers Geburtshaus

Große Wellen schlug das Statement des Braunauer Bürgermeisters, es gebe Überlegungen, das Geburtshaus von Adolf Hitler in ein Wohnhaus umzuwandeln. Eine Gedenkstätte halte er für wenig sinnvoll – gebe es doch in der Umgebung bereits genügend ähnliche Projekte. Einen Tag später relativiert er das: „Es ist eine von vielen Ideen. Fakt ist, dass die Stadt ohnehin nicht beeinflussen kann, was mit dem Haus gemacht wird."

Das zweistöckige Gebäude in der „Salzburger Vorstadt" Nummer 15 steht seit einem Jahr leer. Früher war dort eine Behindertenwerkstätte der Lebenshilfe eingerichtet. Seit 1972 ist das Innenministerium Hauptmieter mit einem unbefristeten Vertrag. Kürzlich wurde bekannt, dass das Ministerium angeblich 4700 Euro Miete bezahlt. Nur, um es zu „okkupieren", munkeln die Braunauer. „Wir wollen verhindern, dass das Haus zum Wallfahrtsort für Menschen bedenklicher Gesinnung wird", bestätigt Sonja Jell vom Innenministerium.