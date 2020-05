Tausende fordern Freiheit für Timoschenko

In Kiew haben am Montag mehrere Tausend Menschen für die Freilassung der Oppositionsführerin und Ex-Premierministerin Julia Timoschenko protestiert. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude, in dem der Prozess gegen die 50-Jährige unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen fortgesetzt wurde, und blockierten die Hauptverkehrsader der Stadt.



Timoschenko, der vorgeworfen wird, die Ukraine durch ein Gasgeschäft mit Russland während ihrer Amtszeit um Hunderte Millionen Euro gebracht zu haben, war am Freitag überraschend in Untersuchungshaft genommen worden. Als Grund nannte das Gericht die angebliche Störung der Verhandlungen durch Timoschenko. Diese hatte den Richter als Marionette der Regierung bezeichnet und via Twitter böse Kommentare über Premier Asarow veröffentlicht. Gestern lehnte das Gericht ihren Antrag auf Enthaftung ab.