Tausende Anzeigen gegen Raucher bleiben liegen

Österreichs bekanntester Rauchsheriff, Dietmar Erlacher, beschäftigt jetzt auch die Korruptions-Staatsanwaltschaft (KStA) im Kampf gegen unerlaubtes Rauchen. Zu Wochenbeginn zeigte der 61-jährige Tischlermeister aus Tirol das Wiener Bezirksamt Donaustadt bei den Korruptionsjägern an: "In zweieinhalb Jahren wurde das Café Falk am Kagraner Platz 15-mal wegen des Verstoßes gegen das Tabakgesetz angezeigt. Gäste und Personal sind dem Qualm weiter ungeschützt ausgesetzt. Und die Behörde schaut zu."

Die Statistik gibt ihm recht: Im ersten Halbjahr 2011 wurden allein in Wien 1390 Anzeigen gegen Wirte eingebracht. Laut Magistrat wurden davon aber nur 192 Fälle rechtskräftig abgeschlossen.



Gleiches gilt, so Erlacher weiter, für den Shoppingtempel im Donauzentrum: "Die Lokale lassen, trotz Anzeigen, weiterhin Rauchen. Die Trennungstüren stehen offen. Auch einen Zigarettenautomat, ohne Alterskontrolle durch Bankomatkarte, gibt es noch." Für Erlacher ein Fall für die Korruptionsjäger: "Vielleicht schaut man weg, weil Beamte kleine Geschenke erhalten, von der Melange bis zu größeren Aufwendungen."



Erlachers Feldzug findet auch in anderen Bundesländern statt. Kommende Woche wird der Tiroler den Innsbrucker Magistrat bei der KStA anzeigen. "Bei einer Sitzung des Gemeinderates verwandelten Mandatare den Rathausgang in eine Raucherzone. Trotz Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden."