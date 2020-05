Syrien stimmt Friedensplan zu

Das Regime von Präsident Bashar al-Assad hat einem Plan der Arabischen Liga ^zugestimmt, der ein Ende der Gewalt in Syrien zum Ziel hat. Das meldete der Nachrichtensender Al-Arabiya am Montag. Die syrische Regierung hatte den stellvertretenden Außenminister Faisal Mekdad nach Kairo geschickt, um ein entsprechendes Protokoll zu unterzeichnen. Dieses Dokument soll unter anderem die Details einer arabischen Beobachtermission in Syrien regeln.

Außenminister Walid al-Muallem erklärte zur gleichen Zeit vor der Presse in Damaskus, die Arabische Liga habe einigen Veränderungen an dem Dokument zugestimmt, die seine Regierung gefordert habe. Deshalb habe man sich erschlossen, das Protokoll zu unterzeichnen.