Sumatra-Beben: Bisher fünf Todesopfer

Wenn die Familie Klausnitzer irgendwo auf der Welt Urlaub macht, müssen ihre Freunde damit rechnen, dass irgendwas passieren könnte. 2004 überlebten sie den Tsunami im thailandischen Kao Lak. Auch als die schweren Unruhen 2008 in Kenia ausbrachen, waren Rudi, Isabella und Raphael hautnah dabei und kamen mit dem Schrecken davon. Kein Wunder, wenn die KURIER-Journalistin Isabella Klausnitzer am Mittwoch am Telefon aufstöhnte: „Stell dir vor, eine Tsunami-Warnung und wir sind wieder einmal mitten drin.“ Sie urlaubt zurzeit mit ihrem Mann Rudi Klausnitzer, einer Freundin und ihrem Sohn Raphael im Lanka Princess Hotel in Sri Lanka, einem der schönsten Hotels für Ayurveda-Kuren. Mittwoch war ihr letzter Ferientag, in der Nacht sollte der Rückflug nach Wien angetreten werden.



„Wir wurden zwar gebeten, die nächsten zwei bis drei Stunden in den Zimmern zu bleiben, aber man sieht und hört die Wellen am Strand und kein Rückgang des Wassers, wie für Tsunami typisch, ist in Sicht. Schätze mal, dass es in ein bis zwei Stunden Entwarnung geben wird“, berichtet Klausnitzer. Und weiter: „Ich war mit einer Freundin am Pool und habe nichts bemerkt. Mein Mann hat ein Rütteln gespürt, Gläser sind umgefallen. Dank Internet wussten wir, das waren die Ausläufer eines Erdbebens vor Sumatra“!



Ungefähr zwanzig Minuten später sei dann die Tsunami-Warnung gekommen. „Wir sind hier im Lanka Princess sicher und gut aufgehoben, und auch 2004 konnte der Tsunami dem Hotel nicht wirklich was antun. Sicherheitshalber wurden aber der Strand und der strandnahe Teil des Gartens geräumt und die Hotelgäste ins Innere des Hotels verfrachtet.“

„Aller Voraussicht nach wird es nicht einmal eine Welle geben, aber die Behörden sind natürlich nach den Erfahrungen des Mega-Tsunamis 2004 vorsichtig geworden. In zirka einer halben Stunde dürfe auch die kritische Zeit für eine erste Welle schon vorüber sein. Wir werden sehen!“Als am Nachmittag ein etwa vier Meter hoher Tsunami Richtung Indien angekündigt wurde, war die „gelassene Stimmung“ im Hotelzimmer dann doch ein wenig verflogen. Aber Klausnitzers überzeugten ihre Lieben daheim telefonisch, dass das hier wie ein großes Rettungs-Training abläuft und „überhaupt keine Panik“ zu verspüren sei. „Wir haben schon viel überlebt.“