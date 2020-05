Streit um Kind über Grenzen hinweg

Ein Gericht in Guatemala hat jetzt, nach langem juristischem Kampf der leiblichen Mutter, entschieden, dass Anyeli Hernandez Rodriguez bis Ende September nach Guatemala zurückgebracht werden muss, andernfalls werde Interpol eingeschaltet.



Die US-Behörden bringt das in eine juristische Zwickmühle. Einerseits kann sich die Regierung nicht einfach dem Richterspruch widersetzen, andererseits will man das Beste für Anyeli, die mittlerweile die US-Staatsbürgerschaft besitzt. Möglicherweise wird die Sechsjährige jetzt selbst dazu befragt.



"Gebt meine Tochter zurück", fleht Morales, die mit einem DNA-Test beweisen kann, dass sie die leibliche Mutter ist. Besonders verletzt habe sie, dass die Adoptiveltern behaupteten, Anyeli würde es bei ihnen besser gehen. "Ich kann meinen Kindern ein gutes Leben garantieren, mit der Zuneigung und Liebe, die sie brauchen."