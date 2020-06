Streit um die Zweiklassenmedizin

"Die Patientenanwältin ist höchst un­seriös", sagt Christian Kainz, medizinischer Leiter der Privatklinik Döbling. "In einem so sensiblen Bereich schürt sie Ängste. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass sie polemisiert." In der Tat spricht vieles für Kainz’ These. Nur 1,26 Prozent aller Patienten, die in einem Privatspital untergebracht sind, müssen in eine Zentralkrankenanstalt wie etwa das AKH verlegt werden. "Richtig ist, dass wir hier keine Transplantationen durchführen. Das passiert in normalen Gemeindespitälern aber genauso wenig." In öffentlichen Häusern ist die Transferquote mit 2,62 Prozent sogar mehr als doppelt so hoch. "Außerdem ist etwa unsere Geburtenstation von unabhängiger Stelle zur besten in ganz Österreich gekürt worden." Kainz verweist auch auf Notfallmediziner und Anästhesisten, die rund um die Uhr vor Ort sind.

Doch worin bestehen dann die Vorteile für Privatversicherte, wenn die Spitäler in medizinischer Hinsicht zwar nicht zwingend schlechter, aber auch nicht unbedingt besser sind? Kainz, der lange im AKH gearbeitet hat, sagt: "Der große Vorteil des Privatspitals ist neben dem Service sicher, dass man früher einen Behandlungstermin bekommt. Anders als im öffentlichen Spital gibt es bei uns so gut wie keine Wartezeiten." Pa­tienten ist es zudem möglich, sich den behandelnden Arzt selbst auszusuchen.

Auch für Versicherungen und Ärzte ist die Privatmedizin lukrativ. "Im Schnitt verdient ein Arzt bei uns um 50 Prozent mehr als im Gemeindespital." Anders als in öffentlichen Häusern muss der Arzt das Honorar nicht mit seinem Team teilen. Die Versicherungen verdienen wiederum gut an üppigen Prämien. 2011 machten diese 1,697 Millionen Euro aus. Allein die öffentlichen Häuser bleiben in dieser Gleichung auf der Strecke (siehe Zusatzartikel) . Gelder, die sie durch Klassepatienten einnehmen könnten, fließen in Privatkliniken. "Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass meine Versicherung mit mir ein gutes Geschäft macht", feixt Patient Lexa. "So oft wie ich schon da war oder vielleicht noch kommen werd’, kann sich das nicht rentieren." Denn mit 66 Jahren ...