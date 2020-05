Strasser: Prozess vor Jahreswechsel möglich

Dazu gehören nicht nur in Strassers Büros sichergestellte Akten, sondern auch Festplatten bzw. die Dokumentation seines eMail-Verkehrs. Auslöser der Untersuchungen waren investigative Recherchen von Mitarbeitern der Sunday Times: Die britischen Reporter hatten über Monate mit Strasser Kontakt gehalten, sich als potenzielle Geldgeber ausgegeben und den EU-Parlamentarier gefilmt, wie er in Aussicht stellte, gegen sechsstellige Euro-Beträge Gesetze im EU-Parlament zu beeinflussen.



Der Ex-Minister hat erklärt, er habe die "Hintermänner" ausforschen wollen; zuletzt verwies er nur noch auf seinen Anwalt. Laut dem KURIER vorliegenden Informationen versucht die KStA derzeit, die Reporter als Zeugen für einen Prozess zu gewinnen. Experten gehen fix von einer Anklage aus; es gibt klare Parallelen zum Fall Scheuch: In beiden Fällen kommt § 304 des Strafgesetzbuchs (Bestechung) zum Tragen; und in beiden Fällen gibt es Tonband- bzw. Video-Aufzeichnungen, die den Vorwurf der Bestechlichkeit stützen.