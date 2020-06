Straferhöhung für Ex-Chefinspektor

Pripfl war durch seine Freundschaft mit der Unterweltsgröße "Repic" in die Szene abgerutscht. So hatte der Polizist bei der tödlichen Schießerei im Café Cappuccino in Hernals eine wesentliche Zeugenaussage vernichtet und eine weitere Zeugin unter Druck gesetzt. Für "Repic“ dürfte er außerdem missliebige Konkurrenten eingeschüchtert haben, und dessen Schwester hatte er im Polizeianhaltezentrum dazu gebracht, einen Pachtvertrag auf ihren Bruder zu überschreiben. Erschwerend waren Besuche in einem tschechischen Casino während der Dienstzeit.