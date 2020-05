Stierhatz in Pamplona: Wettlauf mit dem Tod

Viele Männer stolpern und werden von den Stieren überrannt; immer wieder gibt es Tote. Bei der heurigen Stierhatz wurden bisher 50 Läufer verletzt, drei von ihnen - ein Australier, ein Franzose und ein Amerikaner - so schwer, dass sie operiert werden mussten. Am Sonntag wurden elf Teilnehmer verletzt und mussten in Kliniken behandelt werden.



Das, was die "mozos" als Kunst sehen, wird von Tierschützern schlichtweg als Grausamkeit bezeichnet. Ein Kurzfilm, den die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN veröffentlicht hat, zeigt, wie die Tiere schon vor Beginn der Hatz gequält werden. "Picadores" auf Pferden peinigen den Stier, indem sie ihm Speere in den Rücken rammen. Die Nackenmuskulatur wird aufgeschlitzt, da die schweren Tiere - bewusst aggressiv gemacht - sonst viel zu gefährlich für den Menschen wären. Elektroschocks und Stockschläge sind ebenfalls an der Tagesordnung. Und damit sie schlechter sehen, wird den Stieren Vaseline in die Augen geschmiert.



Der Weg in die Arena ist für die Tiere, die bis zur Hatz auf Weiden gegrast haben, von Panik und Schmerzen geprägt. In den engen Altstadtgassen verletzten sie sich oft schwer, weil sie gegen die Wände krachen. Das Leid der Tiere geht im Trubel meist unter. Johlende, mit Unmengen von Bier, Wein und Sangria feiernde Touristen warten ungeduldig, bis es wieder acht Uhr morgens wird und das nächste Stiertreiben beginnt.