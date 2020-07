Steinbrück ist der SPD-Kanzlerkandidat

Damit blieb nur mehr Steinbrück. Er hatte sich demonstrativ um den Job bemüht, zuletzt mit der Vorlage eines Konzepts zu einer strengen Finanzmarkt-Regulierung. Darin ist alles konträr zu dem, was er als Finanzminister vor der Finanzkrise 2008 vertrat.

In den Umfragen ist er der chancenreichste Herausforderer von CDU-Chefin Merkel, zuletzt lag er 17 Prozent hinter ihr. Im Windschatten der Kanzlerin hatte er in der Finanzkrise Statur gewonnen. Das wurde aber nur in der politischen Mitte honoriert. In der SPD, die bis heute mit den Sozialreformen ihres einstigen Bundeskanzlers Schröder hadert, galt Steinbrück lange als Rechts-Außen und nicht konsensfähig.

Das hat er mit beachtlicher Wendigkeit repariert, in dem er sich in vielen Punkten der früher als „Heulsusen" verspotteten Parteilinken anbiederte. Auch das tat Steinbrück in üblich brillanter Rede, die aber nicht nur seine linken Kritiker oft als Selbstgefälligkeit empfinden. Die neue Polarisierung zu Merkel, die Steinbrück zuletzt bewusst suchte, macht ihn nun zum Kandidaten der ganzen Partei.

Sie ist aber auch das größte Fragezeichen. Zwei Drittel der Wähler, vor allem ihre Mitte, wünschen in der Krise eine große Koalition – unter Merkel. Was Steinbrück, der nur Rot-Grün ansteuert, nun am linken Rand gewinnen sollte, riskiert er in der Mitte. Die SPD wird trotzdem mit dem Gerechtigkeits-Thema in den Wahlkampf gehen, kündigte Gabriel vor der Presse an.

Dass Steinbrück nie in seinem Leben eine Wahl gewann, ja nicht einmal seinen Wahlkreis 2009 gegen eine junge CDU-Kandidatin, wurde geflissentlich ignoriert. Über zehn Prozent liegt die SPD derzeit hinter der Union: Die muss Steinbrück ihr abnehmen. Der Lagerwahlkampf ist eröffnet.