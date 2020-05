Starker Anstieg bei Biker-Unfällen

Auch vergangenes Wochenende - bei idealem Motorradwetter - forderten Unfälle einen hohen Blutzoll. Der schlimmste Crash ereignete sich in Vorarlberg. Am Hochtannberg (L 200) überholte ein Biker aus Dornbirn bergaufwärts und in einer Linkskurve einen deutschen Motorradfahrer. Genau zu diesem Zeitpunkt kam ein Zweirad, besetzt mit zwei Personen, talwärts entgegen. Die Fahrzeuge krachten ungebremst ineinander. Die drei Unfallopfer schwebten Sonntag noch in Lebensgefahr.



Im Bezirk Melk (NÖ) wurden Samstagnachmittag in Weitenegg zwei Kinder von einem Motorrad erfasst. Ein 9-jähriger Bub erlitt schwere Verletzungen, seine Zwillingsschwester wurde gestreift und ebenfalls verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Samstag und Sonntag erlitten im Burgenland vier und in den übrigen Bundesländern ein gutes Dutzend Biker schwere Verletzungen bei Unfällen.



Untersuchungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) zeigen die tatsächliche Gefährlichkeit des Bikens. Armin Kaltenegger, Chef der Rechtsabteilung: "Gegenüber dem Pkw ist das Unfallrisiko bei Zweirädern um 33 Prozent höher." Und laut Martin Blum, Sprecher des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) liegt das "tödliche Unfallrisiko für Motorradfahrer um 19 Prozent höher als für Pkw-Lenker": "Tempobolzen und Überholmanöver sind die Unfall-Auslöser."