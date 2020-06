Stalins Soldaten in Österreich

Glück im Unglück: In Österreich war zu diesem Zeitpunkt der Zweite Weltkrieg bereits seit mehr als einem Monat zu Ende. Schon am 29. März 1945 hatten die Sowjet-Truppen bei Klostermarienberg im Burgenland die Grenze überschritten. Am 13. April 1945 war die Schlacht um Wien beendet. Und am 27. April 1945 verkündete die Provisorische Staatsregierung unter Karl Renner bereits die Wiedererrichtung der Republik Österreich – da lebte Hitler noch.

Zum Zeitpunkt des Untergangs Hitler-Deutschlands Anfang Mai 1945 war Österreich bereits ein Heerlager alliierter Siegertruppen: 700.000 Soldaten aus der Sowjetunion, den USA, Großbritannien und Frankreich befanden sich in Österreich. Die Sowjet-Besatzungsmacht war mit rund 400.000 Soldaten mit Abstand die größte.

In welch dramatischer Lage sich Österreich nach sieben Jahren "Ostmark"-Annexion befand, zeigen diese Zahlen: Zu den 700.000 alliierten Soldaten hielten sich über drei Millionen Vertriebene, ehemalige Kriegsgefangene, Zwangsverschleppte, Fremd­arbeiter und deutsche Soldaten in Österreich auf – bei einer einheimischen Bevölkerung von sechs Millionen.

Doch von den Wirren des Kriegsendes ging Österreichs Befreiung nahtlos von der NS-Diktatur in zehn Jahre Besatzung über. Ein Positionswechsel nicht nur für die österreichische Bevölkerung – auch für die alliierten Truppen. Über Nacht wurden im Frühjahr 1945 aus Kriegstruppen Besatzungssoldaten – bis zum Staatsvertrag 1955. Für Österreicher wie Alliierte war die Umstellung äußerst schwierig. Ein Land zu erobern, ist das eine – ein Land zu besetzen, ist etwas ganz anderes.

"Ura, Ura" war der Ruf, der den sowjetischen Besatzungssoldaten vorauseilte: Uhren als Kriegsbeute war Status-Symbol der Eroberer. Aber viel mehr erschütterten die Plünderungen und Vergewaltigungen.

Die Fakten, die die Zeithistorikerin Barbara Stelzl-Marx über den Sowjet-Besatzungsalltag in Österreich zusammengetragen hat, sind sensationell – und sie beleuchten nicht bloß die offizielle Politik, sondern auch den Besatzungs- Alltag.

Was bisher kaum in zeitgeschichtlicher Forschung berücksichtigt wurde, hat Barbara Stelzl-Marx in ihrem Grundlagenwerk erarbeitet: Die Österreicherinnen und Österreicher glaubten sich bei Kriegsende 1945 auf dem Tiefpunkt ihres Lebens. Doch sie hatten eines nicht erkannt: Die Sowjet-Soldaten kamen aus noch viel schlimmeren Verhältnissen.