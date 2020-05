Staatsanwalt stimmt Elsners Freilassung zu

Pleischl spielte auf die zwei Gutachten an, die schließlich zur Enthaftung führten. Zum einen das Ergänzungsgutachten des Leobner kardiologischen Sachverständigen Joachim Borkenstein. Borkenstein hatte bereits vor wenigen Wochen ein Papier vorgelegt, in dem er Elsner neben einer Herzkrankheit unter anderem ein Lungenemphysem und eingeschränkte

Nierenfunktion attestiert. In Haft sei eine "schicksalhafte Verschlechterung" wahrscheinlich, hieß es darin. Im Ergänzungsgutachten ist nun davon die Rede, dass eine akute und angemessene Betreuung und Therapie des herzkranken 76-Jährigen in der Justizanstalt Wien-Josefstadt nicht mehr möglich sei. Es wurden auch Ergebnisse des Kardiologen Kurt Huber aus dem Wilhelminenspital beigelegt, in dem ebenfalls darauf hingewiesen wird, dass die Haft nicht mehr länger zu verantworten sei.



Beim zweiten Gutachten handelt es sich um eine neurologische Expertise des Facharztes für Neurologie und Psychiatrie Heinrich Pfolz. Dieser kam zum Schluss, dass auch aus neurologischer Sicht bei Elsner derzeit Strafvollzugsuntauglichkeit vorliegt. Bei entsprechender Behandlung könne allerdings in acht bis zehn Monaten mit einer Besserung gerechnet werden.