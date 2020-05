Spzialpartner: Verhärtete Front im Machtkampf ums Sparen

Dass der KURIER jüngst von Plänen berichtete, die Notstandshilfe solle nach dem vierten Jahr gestoppt werden, wurde auch vor Ort diskutiert. Am Freitag dementierte das Ministerium. „Das ist kein Thema“, ließ Sozialminister Rudolf Hundstorfer ausrichten. Aus seinem Büro wurde ergänzt: „Die Notstandshilfe wird nicht gekürzt, die Bezugsdauer nicht verringert.“

Am Abend verabschiedeten ÖGB und AK dann ein Positionspapier in Sachen Sparpaket: Ja zur Besteuerung von Vermögen; Nein zu Massensteuern, Privatisierungen oder Verschärfungen beim Pensionsrecht. „Wer das Budget nur mit Sparen sanieren will, bekommt die Abfuhr, die er verdient“ sagte ÖGB-Chef Foglar.

„Das Konsolidierungsvolumen entspricht geringfügig mehr als einem Prozent des Vermögens des obersten Zehntels der privaten Haushalte“, heißt es im Positionspapier. Im Klartext: Ein kleiner Beitrag der „Oberen Zehntausend“ würde das Budget sanieren. Vielleicht ist der Satz zu spitz, zu einfach. Aber jedenfalls würde er gut auf eine weiße Tafel passen.