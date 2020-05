Spree-Mord: Freundin festgenommen

Die Tat hat sich in der Nacht auf den 6. Juli in der Wohnung im Berliner Stadtteil Köpenick ereignet. Der Amerikaner und der Salzburger sind nach einem Trinkgelage mit Fäusten aufeinander losgegangen. Ein Schlag auf den Kopf führte zum Tod des 31-Jährigen. Die Leiche wurde nach der Tat mit einer Kettensäge zerteilt. Die Leichenteile wurden in Rollkoffer und einen Müllsack gepackt, in die Spree geworfen oder in einem Park am Ufer abgelegt und erst Tage später gefunden.



Raoul Schmidhuber war nach Berlin-Pankow gezogen, um in Tattoo-Studios zu arbeiten. Er stammt aus Hallein, wo er die Höhere Technische Lehranstalt für Bildhauerei absolviert hatte.