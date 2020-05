Spanische Sozialisten rücken nach links

Klarer kann man politische Fronten nicht ziehen: Hier die Banken, die Spekulanten und die großen Vermögen, die allesamt endlich zur Kasse gebeten werden müssten. Dort der Sozialstaat, das öffentliche Gesundheitssystem und die kleinen Unternehmer, die es zu schützen und zu unterstützen gelte. Alfredo Perez Rubalcaba hatte bei seinem Auftritt in Madrid eine eindeutige Botschaft an seine Parteigenossen: Als Spitzenkandidat für die Parlamentswahl will er Spaniens Sozialisten wieder auf eine klare linke Linie zurückführen.



Die Grundsatzrede des bisherigen Innenministers ist der inoffizielle Auftakt für den Wahlkampf, der die spanische Politik in den nächsten Monaten beherrschen wird. Zwar wird erst im kommenden Frühjahr gewählt, doch Wirtschaftskrise und Rekordarbeitslosigkeit sorgen längst für Kampfstimmung in Spaniens Politik. Regierende Sozialisten und die konservative PP als größte Opposition sind ohnehin auf Konfrontationskurs, inhaltliche Zugeständnisse auf beiden Seiten inzwischen unmöglich. Premier Jose Luis Zapatero hat einige Reformen zur Bekämpfung der Krise mühsam durchs Parlament gebracht, der große Wurf aber ist ihm nicht geglückt. Seine im Frühjahr getroffene Entscheidung, nicht mehr als Kandidat in die nächste Parlamentswahl zu gehen, war daher naheliegend.