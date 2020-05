Spätsommer löst die Hundstage ab

Österreich war auf der Wetterkarte am Samstag ein geteiltes Land. Während Mittags Regenschauer den Vorarlbergern bei 10,1 Grad Celsius eine kräftige Abkühlung bescherten, flüchteten in Ostösterreich die Hitzegeplagten in die Freibäder.



Die Hitzewoche, die am Freitag mit 38,3 Grad Celsius die heurige Höchsttemperatur erreichte, nahm am Samstag ein jähes Ende. Eine Kaltfront, die von der Nordsee ausging, querte das Land und ließ die Temperaturen purzeln. "Ausgehend von dem hohen Niveau kann man schon von einem Temperatursturz von zwanzig Grad sprechen", erklärt Meteorologin Ariane Pfleger, die im Wetterraum der Hohen Warte in Wien beobachtete, wie sich die Kaltfront über Österreich ausbreitete. Für den Osten brachte das Tief Gewitter und Windgeschwindigkeiten von 85 Kilometern pro Stunde und Temperaturen von 17 bis 20 Grad Celsius.