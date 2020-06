Späte Kandidaten-Kür stresst die SPD

Als SPD-Chef Sigmar Gabriel vor einem Jahr die " Troika" der drei Kanzlerkandidaten ausrief, wollte er die heikle Entscheidung elegant auf den Jänner des Wahljahres 2013 verschieben. Zugleich sollte es für Kanzlerin und CDU-Chefin Merkel mit einem Herausforderer in voller Deckung schwerer haben.

Inzwischen ist es aber umgekehrt: Der Frust in der SPD über die ungeklärte Führung im Wahlkampf steigt wie der Druck von außen auf alle drei Kandidaten-Kandidaten. Besonders auf den von manchen Medien in der Vorwoche schon als Sieger ausgerufenen Peer Steinbrück, 65, – und auf Gabriel selbst.

Steinbrück, angesehener Finanzminister in der Großen Koalition Merkels von 2005 bis 2009, ließ am Montag die dritte Biografie über sich in nur vier Monaten vorlegen. Die enthält aber auch Fragwürdiges: 2006 hat er auf offiziellem Ministerpapier Sponsoring von Post und Telekom eingefordert, deren Hauptaktionär der Bund und damit er selbst war. Sie sollten eine Million Euro für ein Schachturnier in Steinbrücks Heimat Bonn lockermachen, an dem ein Freund von ihm verdienen wollte. Die beiden Ex-Staatsbetriebe verweigerten die Spende, das Turnier wurde abgesagt.

Steinbrück tat die Meldung, die Parallelen zum Fall des zurückgetretenen Bundespräsidenten Christian Wulff aufweist, als harmlos ab: Er habe nur Schachfreunden einen Gefallen erweisen wollen. Doch der könnte nun reichen, seinen Zwei-Prozentpunkte-Vorsprung in den Umfragen vor Hauptkonkurrenten Frank-Walter Steinmeier zu verlieren.