Sorge um deutsche Liberale

Skeptisch betrachtet Kinkel nicht nur die deutsche Außenpolitik, sondern auch die europäische. Eine große Baustelle sei die EU-Außenpolitik unter Catherine Ashton. "Was macht die EU in Afghanistan, im Nahen Osten, Israel, Palästina, Balkan, Nordafrika, in der arabischen Welt, China, in den Schwellenländern?", fragt Kinkel - und gibt selbst die ernüchternde Antwort: "Der EU fehlt es an Strategie, auf die Umbrüche zu reagieren."



Der frühere deutsche Chefdiplomat warnt eindringlich davor, bei der Lösung der Wirtschaftskrise auf das gemeinsame Vorgehen in Europa zu verzichten. "Kein Land kann alleine überleben. Es geht um die Selbstbehauptung Europas auf der globalen Bühne. Asien wartet nicht auf Europa."



Die EU müsse integrierter werden, aber: "Die Vereinigten Staaten von Europa mit Zentralregierung in Brüssel wird es nie geben."