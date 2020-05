So hart war Kaltenbrunners Aufstieg

Nach einer eisigen Nacht bereiteten sich die Vier für einen Aufbruch um 1 Uhr Früh vor. Doch bald kämpfte das Quartett mit der enormen Kälte. Bei minus 25 Grad drohten Erfrierungen. "Nach einer Seillänge haben wir gemerkt, dass es viel zu kalt ist. Wir haben Zehen und Finger nicht mehr gespürt." Also drehten alle um, um sich im Biwakzelt aufzuwärmen - und starteten Stunden später erneut. Keine einzige Wolke trübte da den Himmel, am K2 war es nahezu windstill. Doch der tiefe Schnee wurde zur fast unüberwindbaren Hürde: "Wir haben uns alle zehn Schritte bei der Spurarbeit abgewechselt. Aber mit zehn Schritten sind wir gerade einen Meter vorwärts gekommen", berichtet Kaltenbrunner. "Wir haben viel länger gebraucht als geplant." Die Zeit verrann. "Wir waren ein starkes Team. Aber ein kleines Team für einen großen Berg. Wir haben gezweifelt, ob sich das ausgehen kann."



Doch am späten Nachmittag erreichte das Quartett den Gipfelgrat, ab da ging es besser voran. Trotzdem dauerte es noch zwei Stunden, bis "Cinderella Caterpillar" um 18.18 Uhr auf dem Gipfel stand. Den Namen hat ihr einst der kasachische Bergsteiger Denis Urubko verliehen, weil sie trotz ihrer Zierlichkeit am Berg immer spurte - und er sich nie ihren Namen merken konnte.



"In der Abendsonne hat alles geleuchtet. Das war ein majestätischer Moment. Ich habe geweint und bin eine Viertelstunde nur oben gestanden und habe gestaunt." Dann erreichten auch ihre drei Begleiter den Gipfel. "Wir wussten, dass wir in die Dunkelheit kommen und uns im Abstieg konzentrieren müssen", erzählt Kaltenbrunner. Jeder Zehnte, der auf dem Gipfel des K2 stand, verunglückt auf dem Rückweg tödlich. Doch alles ging gut: Am Donnerstag konnte Kaltenbrunner ihren Mann wieder in die Arme schließen. An Feiern ist aber nicht zu denken. "Das wird auf später verschoben. Im Moment bin ich müde und erschöpft. Aber ich bin überglücklich. Für mich ist mein Lebenstraum in Erfüllung gegangen."

Derzeit befindet sich die Gruppe auf dem Heimweg. Was dann kommt, hält sich Kaltenbrunner offen. "Ich habe noch viele bergsteigerische Ziele. Es werden sich neue Träume auftun."