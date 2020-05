Sizilien liegt an der Donau. Schluss damit

Stellen wir uns einmal vor, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel würde bei einem Betriebsbesuch den Chef der Deutschen Bahn fragen, ob er nicht um ein paar Millionen in der Bild-Zeitung werben könne. Oder der Chef des Boulevard-Blattes würde im Kanzleramt auf einen Kaffeeplausch vorbeischauen. Wegen ein paar Anzeigen.



Undenkbar? Natürlich, geradezu absurd und beleidigend für das Regierungsmitglied eines Landes, wo man das Wort Pressefreiheit buchstabieren kann.



Bei uns ist das "normal", wie Faymanns treuer Staatssekretär Josef Ostermayer versichert. Mit Herausgebern wird freilich nicht nur über Inserate geplaudert, sondern auch gleich über freundliche Artikel, die man ja - bitteschön - dazukaufen könne. Der Inserate-Skandal rund um die ÖBB in der Zeit, als Faymann Infrastrukturminister war, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Sittenbild, das da heißt: "So kauf' ich mir die Zeitungen, aber nicht in der Trafik, sondern mit Steuergeldern."



Wenn in einer Gratiszeitung mit dem stolzen Namen Österreich steht, Faymann "sei die Notoperation der EU geglückt", dann weiß man, solche Jubelmeldungen gibt es nicht umsonst. Ein Vertrag zulasten Dritter, zulasten der Steuerzahler.