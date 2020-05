Sieben tote Kühe in verdrecktem Stall

Bis über die Knöchel standen die Rinder im Dreck, es gab kein Wasser, kein Licht, kaum Luft: Ein schwerer Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei in Gleinstätten in der Südsteiermark. Ein Landwirt wird verdächtigt, seine Rinder verhungern haben zu lassen. Er wurde angezeigt.



Fünf tote Kühe und zwei Kälber fanden die Beamten, ein Tier war bereits skelettiert. Ein Kalb hing tot an einer Kette. Der Stall war verdunkelt, es gab keine brauchbare Frischluftzufuhr.



Sechs Kälber leben noch, sind aber unterernährt und haben Durchfall. Sie wurden Montagnachmittag vom Amtstierarzt abgeholt und zu einem Viehhändler gebracht, wo sie einige Zeit bleiben sollen. Auch drei etwas gepflegtere Ziegen wurden mitgenommen.